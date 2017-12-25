KHK son dakika ihraç listesi Resmi Gazete Yeni KHK göreve iade listesinden hangi isimler var

KHK sivillere ceza muafiyeti maddesi son dakika açıklaması nedir? KHK ile kimler ihraç edildi, kimler göreve iade edildi? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ünal, özellikle CHP ve bazı medyalar tarafından çarpıtılan 'sivillere ceza muafiyeti' düzenlemesiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: Bu düzenleme 15-7-2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü, yani sadece o gece ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili. 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Burada yer alan terör eylemleri ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur. Bu ifade daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır. İşte KHK sivillere ceza muafiyeti maddesi son dakika açıklaması ve KHK kararı ihraç ve göreve iade listesi...

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamaları:



(AK Parti bütçeleri) Mali disiplini olan, ufku olan bütçeler olmasıdır. Bu yönü ile de aynı zamanda 2023 hedefine Türkiye'yi taşıyan bütçeler olması açısından son derece önemli bütçelerdir.



Taşeron düzenlemesi ile yaklaşık 1 milyon insanın sorununu çözmüş bulunuyoruz. Sözünü verdiğimiz taşeron düzenlemesi kanunlaşmış ve çerçevesi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bunun da hayırlı olmasını diliyorum. Uyum yasaları konusunda da çalışmalarımız devam ediyor.



UYUM YASALARI



Biz 5 komisyon oluşturduk. Yürütmenin yapılandırılmasını yürüten bir komisyon, yerel yönetimlere ilişkin bir komisyon oluşturduk. Seçim mevzuatın geneline ilişkin bir komisyon, Meclis İçtüzüğünün nasıl olacağına dair bir komisyon oluşturuldu.



İİT zirve başkanı olarak Cumhurbaşkanımız İstanbul'da bir toplantı yaptı. Kudüs'e ilişkin bir deklarasyon yayınlandı. Genel Kurul'da 128 ülkenin oyu ile Trump'ın aldığı kararın geçersiz sayılmasında Cumhurbaşkanımızın liderliğinin önemi çok iyi görülmekte. Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyareti, Afrika ülkelerinin gösterdiği gayretin de bir sonucu.



Çarşamba günü Başbakanımızın da bir Suudi Arabistan ziyareti olacak.







YENİ KHK'DA "SİVİLLERE CEZA MUAFİYETİ" TARTIŞMASI



Bu düzenleme 15-7-2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü, yani sadece o gece ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili. 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Burada yer alan terör eylemleri ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur. Bu ifade daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır.



KHK'daki cümle zaten var. Devamından kastedilen nihayetinde 16 Temmuz sabahıdır. Burada yasa yapım tekniği açısından ile ifadesi kullanılmış. Diğer terör olaylarını kapsayan bir ifade orada mevcut değil. Açık ve net olarak burada onun 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı ile ilişkin olduğu, darbeye karşı direnen insanları kapsadığı son derece açık.



Birileri lütfen buradan bir felaket tellallığı çıkarmasınlar. 16. bütçesini yapmış AK Parti'nin 16 yıldan beri bu ülke için neler yaptığı ortadadır. Bizim bu ülkenin istikrarı, gelişmesi için 16 yıldan beri ne yaptığımız ortadadır. Bu yalanları yapanların da ne yaptıkları ortadadır. Birisi bir söz söylediği zaman lütfen önce söze bakın, sonra sözü söyleyene bakın. "Türkiye'de bir kargaşa bekleniyor..." Öyle bir şey söz konusu değil. Birilerinin başka anlamlar çıkarmasını asla kabul etmiyoruz.



Şu anda zaten ilgili düzenlemeyi sizinle paylaştım. Zaten o gece gerçekleşenler üzerinden konuşuyoruz. Daha önce yapılan düzenleme ile o gece darbeye dönük asker, emniyet mensubu ve diğer kamu personelinin yanına, onlarla ilgili alınmış bir koruma kararının yanına o gece ülkesinin korumak için sokağa çıkan ve bunun da tespit altında olduğu kişilerin eklenmesi gayet normal. Burada kanun yapıcının maksadı daha sonra herhangi bir şekilde o gece sokağa çıkan ve darbecilere mukavemette bulunan kimselerin herhangi bir hukuki soruşturma, kovuşturma yapılmaması için yapılmıştır.



TEK TİP KIYAFET DÜZENLEMESİ



Burada ilk kez uygulanan bir uygulama ile karşı karşıya değiliz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra özellikle bir terör örgütü olarak FETÖ mensuplarına dönük halkın açık bir talebi, isteği doğrultusunda bu konuda defalarca gündeme gelmiş, Adalet Bakanlığımız dünya örneklerini inceleyerek meseleyi hukuki bir zemine kavuşturmuştur. Türkiye'de tek tip kıyafet uygulamasının çerçevesine bakıldığında, darbeye teşebbüs, anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanı'na saldırı, hükümete karşı suçtan tutuklu ve hükümlü olanlar badem kurusu ve gri renkte iki farklı kıyafet uygulaması gerçekleştiriliyor.



YENİ KHK YAYIMLANDI



Yeni KHK’larla 2 bin 766 personel ihraç edildi, 115 kişi iade edildi. 17 kurum kapatıldı, Danıştay ve Yargıtay’a yeni üye kadrosu açıldı.Bu sabah iki Kanun Hükmünde Kararname daha Resmi Gazete’de yayımlandı 695 sayılı KHK ile 155’i Kara, 155’i Deniz, 327’si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi. Yayınlanan KHK ile ihraç edilenlerin isimleri merakla araştırılıyor. KHK ile ihraç edilenlerin tam listesi Resmi Gazete’de yayımlandı, işte isim listeleri ve KHK detaylar…







İHRAÇ EDİLENLERİN VE GÖREVE İADE EDİLENLERİN İSİM LİSTELERİ…



Adalet Bakanlığından 245, belediyelerden 169, Jandarma'dan 350, Deniz Kuvvetlerinden 155 toplamda da TSK'dan 637, Milli Eğitim Bakanlığından 392, Diyanet İşlerinden 341, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 12, TÜBİTAK'tan 45, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 53, Dışişleri Bakanlığından 10, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 19, İçişleri Bakanlığından 20, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Danıştay'dan 3, Sayıştay'dan 1, Yargıtay'dan 22 personel ihraç edildi. Yargıtay'a 100 yeni üye tahsis edildi. 105 öğretim üyesi, 50 üniversite personeli de ihraç edildi. Kamudan toplamda 2 bin 756 personel ihraç edilirken daha önce ihraç edilen 115 kişi göreve iade edildi.



17 DERNEK, VAKIF VE KURUM KAPATILDI



7’si dernek, 7’si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.



TEK TİP KIYAFET GELDİ



696 sayılı KHK’ya göre, 5275 sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun”a eklenen maddeyle, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildi.



Bu kapsamda, Türk Ceza Kanununun “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı beşinci bölümünde yer alan suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için bu madde hükmü uygulanacak.



“Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs” ile “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçunu işleyenler badem kurusu renginde tulum giyecek.



“Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan”, “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçlarını işleyenlerle, “Devletin güvenliğine karşı suçlar” ile “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar” nedeniyle örgüt kuran tutuklu ve hükümlüler ise duruşmalara gri renkli tulum giyerek katılacak.



ŞEHİT ÇOCUKLARI VE KARDEŞLERİNE ZORUNLU ASKERLİK YOK



Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.



ASKERİ FABRİKA VE TERSANE A.Ş. KURULDU



Askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kuruldu.



Taşeron işçi düzenlemesi



696 sayılı KHK’ya göre taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.



KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.



Taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.



KHK’ya göre taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.



Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK ile 4/C (geçici) personel statüsü kaldırılarak, bu statüdeki personel 4/B (sözleşmeli) statüsüne geçirildi.



Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı



Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı. Buna göre, müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşara devredebilecek.