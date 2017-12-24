Yeni KHK'da neler var KHK son dakika ihraç ve iade listesi belli oldu
Yeni KHK'da neler var KHK son dakika ihraç ve iade listesi belli oldu. Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayınlandı. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği ihraç edilenlerin tam listesi haberimizde yer alıyor. Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan son bilgilere göre kamudan toplamda 2 bin 766 personel ihraç edildi. Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 245 kişi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 12 kişi, TÜBİTAK'tan 45 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan 53 kişi, Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 kişi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 19 kişi, İçişleri Bakanlığı'ndan 20 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 392 kişi, ihraç edildi. 155'i Kara Kuvvetleri, 155'i Deniz Kuvvetleri, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi. Jandarma Genel Komutanlığından 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel ihraç edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 kişi, ihraç edildi. Yargıtay Başkanlığı'ndan 22 kişi ihraç edildi. İşte KHK son dakika iki yeni KHK yayınlandı! Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de ihraç edilenlerin tam listesi haberimizde sizlerle…
KHK son dakika iki yeni son KHK yayınlandı! Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayınlandı. Binlerce vatandaş ihraç edilenlerin tam listesini merak ediyor. KHK’da alınan son bilgilere göre Savunma Sanayii Mu¨stes¸arlıgˆı Cumhurbaşkanına bağlandı. Buna göre, müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşara devredebilecek. 696 Sayılı KHK ile ayrıca Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi. En büyük ihraç TSK’dan geldi. 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel, Jandarma Genel Komutanlığından 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 personel, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 392 personel Belediyelerden 169 personel, Adalet Bakanlığı'ndan 245 personel, Danıştay'da 3, Sayıştay'da 1, Yargıtay'da 22 personel, 105 öğretim üyesi, 50 üniversite personeli ihraç edildi. 7'si dernek, 7'si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi. İşte tüm detaylar haberimizde yerini alıyor.
ÇOK SAYIDA KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ
695 sayılı KHK kapsamında çeşitli kurumlarda görev yapan 2 bin 766 personel kamudan ihraç edildi
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 kişi ihraç edildi. Adalet Bakanlığı'ndan 245, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 12, Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 kişi ihraç edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 329 kişi ihraç edildi.
Yargıtay'dan 21, TUBİTAK'tan 45, Sosyal Güvenlik Kurumları'ndan 53 kişi görevinden ihraç edildi.
695 sayılı KHK ile 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi.
695 sayılı KHK kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel ihraç edildi.
Belediyelerden 169 kişi ihraç edildi.
Yeni KHK'lar ile daha önce ihraç edilen 115 personel göreve iade edildi.
KHK İHRAÇ EDİLENLERİN BİR KISMI
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ŞEKER KURUMU KAPATILDI
Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.
EN BÜYÜK İHRAÇ TSK'DA
- 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel,
- Jandarma Genel Komutanlığından 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel
- Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 personel,
- Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 392 personel
- Belediyelerden 169 personel,
- Adalet Bakanlığı'ndan 245 personel,
- Danıştay'da 3, Sayıştay'da 1, Yargıtay'da 22 personel,
- 105 öğretim üyesi, 50 üniversite personeli ihraç edildi.
- 7'si dernek, 7'si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.
ANAYASAL DÜZENE KARŞI GELENLERE BADEM KURUSU TULUM
696 sayılı KHK kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek.
TAŞERON İŞÇİLERİNE MÜJDE GELDİ
Hangi taşeron işçiler kadrolu olabilecek? GALERİ İÇİN TIKLAYINIZ
696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.
OHAL kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.
Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK kapsamında taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak
Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.
TERÖR SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDEN SİVİL YAKINLARI SİLAH ALTINA ALINMAYACAK
Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması
sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.
TSK'DA 22 SUBAYIN RÜTBESİ ALINDI
695 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı.
Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzman erbaşlara da zati demirbaş silah edinme hakkı sağlandı.
17 KURUM KAPATILDI
695 sayılı KHK ile 7'si dernek, 7'si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.
ASFAT KURULDU
Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kuruldu.
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu
Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK ile şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek amacıyla Ankara'da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.
UZMAN ERBAŞLARA SİLAH EDİNME HAKKI
Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzman erbaşlara da zati demirbaş silah edinme hakkı sağlandI.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı
Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak komite üyeleri Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları olacak.
MİT PERSONELİ İSTİFA EDEBİLECEK
Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek. İstifa müracaatında bulunan personel hakkında; uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulacak ve bu rapor sonucuna göre işlem yapılacak.
DANIŞTAY VE YARGITAY'A YENİ KADRO
OHAL kapsamında çıkartılan 696 sayılı KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.
4/C PERSONEL STATÜSÜ KALDIRILDI
Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK ile 4/C (geçici) personel statüsü kaldırılarak, bu statüdeki personel 4/B (sözleşmeli) statüsüne geçirildi.
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