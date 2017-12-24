KHK son dakika taşerona kadro neleri kapsıyor? Taşerona geçiş ne zaman? Sorularının yanıtları haberimizde yer alıyor. Peki taşeron işçi son dakika açıklaması ne oldu? KHK son dakika taşerona kadro neleri kapsıyor? Taşeronlar kadroya nasıl geçecek? Yıllardır tartışılan ve binlerce işçinin merakla beklediği taşerona kadro düzenlemesi KHK ile yapıldı. KHK'ya göre taşeron işçiler, kadroya nasıl gececek? Taşeron işçilerinin kadroya girmesi için neler yapması gerekiyor? Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK kapsamında taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak. İşçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek. KHK'ya göre taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak. İşte KHK son dakika taşerona kadro neleri kapsıyor? Taşerona geçiş ne zaman? Sorularının yanıtları ve tüm detaylı bilgi haberimizde sizlerle…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçiler hakkında yapılan düzenleme ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, kapsama dahil ettiğimiz diğer özel bütçeli kuruluşlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde 4 Aralık 2017 itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışanların istihdamına ilişkin konular 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile düzenlendi.

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ İŞLEMLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İLE MALİYE BAKANLIĞI'NIN KOORDİNASYONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hakkında; Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir. Bu kapsamda; Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerimize geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye ödenecektir. Özel sözleşmeli olmayacak, bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık olmayacak, bu işçilerimiz sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir. Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerimizde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacaktır. Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecektir. Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir. Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacaktır Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.

657 SAYILI KANUNDA GEÇİCİ PERSONEL (4/C) STATÜSÜ KALDIRILMAKTADIR

Bugüne kadar 4/C statüsünde çalışmakta olan Geçici Personeller, 4/B Sözleşmeli Personel statüsüne geçirilmektedir. 657 sayılı Kanunda Geçici Personel (4/C) statüsü kaldırılmaktadır. Bundan sonra da bu kapsamda işe başlayacak çalışanlar 4/B statüsünde istihdam edilecektir. Bugüne kadar 4/C kapsamında atanma hakkı olmasına rağmen talepte bulunmayan Geçici Personele de, (4/B) Sözleşmeli Personel statüsüne geçme hakkı tanınmaktadır.

MEVSİMLİK GEÇİCİ İŞÇİLERİMİZİN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN, 4 AY KADAR DAHA UZATILABİLMESİ SAĞLANMIŞTIR

Mevsimlik geçici işçilerimizin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin, ihtiyaç halinde kurum ve kuruluşların talebi üzerine 4 ay kadar daha uzatılabilmesi sağlanmıştır.

ASKERDE OLANLAR İLE DOĞUM VE HASTALIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİ ASKIDA OLANLAR İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEKTİR

İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçilerimiz ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçilerimiz artık bu idarelerinin kendi İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecektir. Bu kapsamda; İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ortadan kaldırılacaktır. İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinin İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edileceklerin geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir. Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da İktisadi Teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecektir.

12 AYDAN KISA SÜRELİ İŞLERDE ÇALIŞAN ALT İŞVEREN İŞÇİLER, 2017 YILINDA ÇALIŞTIKLARI SÜRE İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE ÇALIŞTIKLARI KAMU İDARELERİNDE GEÇİCİ İŞÇİ POZİSYONUNA ALINACAKTIR

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile yıl içerisinde 12 aydan kısa süreli işlerde çalışan alt işveren işçilerimiz, 2017 yılında çalıştıkları süre ile sınırlı olmak üzere çalıştıkları kamu idarelerinde geçici işçi pozisyonuna alınacaktır.

FESİH EDİLEN SÖZLEŞMELERDEN SÖZLEŞME KONUSU İŞİN YÜZDE 80'İNİ TAMAMLAMAYANLAR İÇİN YÜKLENİCİYE YÜZDE 80 İLE YAPILAN İŞİN TUTARI ARASINDAKİ BEDEL FARKININ YÜZDE 5'İ ORANINDA TAZMİNAT ÖDENECEKTİR

Alt işveren firmalarının fesih edilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecektir. Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanmaktadır.

5 SORU CEVAP

1- Soru: Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda yemekhane personeli olarak çalışıyorum. Asıl işi yapan insanlara gelmesi gereken kadro düzenlemesinden yemekhane görevlisi faydalanabilecek mi?

sınavda başarılı olmalı

Cevap: Gündemdeki taşeron düzenlemesiyle kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilirken asıl iş, yardımcı iş ayrımı yapılmayacak. Bu kapsamda güvenlik soruşturmasından geçen, sınavda başarılı olanlar kadroya geçirilecek. Şu anda çalıştığınız kamu kurumuda söz konusu kadro geçişlerinin yapılacağı kurumlar içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla sizin için de kamu işçisi kadrosu imkanı söz konusu olacak.

2- Düzenlemede KİT’ler de var haklar kesintiye uğramayacak

Soru: Şu anda yaşadığım ilçenin Özel İdare Müdürlüğü’nde İçme Suyu Birliği’ne bağlı kamyon şoförüyüm. 24 Eylül 2015’ten bu yana çalışıyorum. Taşeron bir şirket üzerinden çalıştırılıyoruz. 5 ay 29 gün üzerinden işlem yapılıyor ve bu süre sonunda 1-2 günlük boşluğun ardından yeniden işe başlatılıyoruz. Bu şartlar dahilinde kadrodan yararlanmam söz konusu mu?

Cevap: Yapılacak düzenleme çerçevesinde İl Özel Müdürlüğü’nün kuracağı Kamu İktisadi Teşekkülü’nün (KİT) işçisi olacaksınız. Bu sayede hem iş güvencesine kavuşmuş olacaksınız hem de kıdem tazminatı ve yıllık izin gibi haklarınız kesintiye uğramayacak. Düzenlemenin Meclis’e gelmesiyle konunun detayları netleşecek.

3- Sözleşme feshedilecek

Soru: Babam hastanelere temizlik işleri yapan firmanın ortağı. Yapılan anlaşmalar var. Sizce devlet tazminatları ödeyip ihaleleri fesh mi edecek? Yoksa iş devam mı edecek? Taşeron şirketlerin geleceği hakkında bilginiz var mı? (Mert Özata)koşullar devreye girecek

Cevap: Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinin ardından taşeron şirketlerin kamuyla olan sözleşmeleri feshedilecektir. Sözleşmedeki fesih koşulları devreye girecektir. Bu noktada önemli olan taşeron şirketlerle imzalanmış sözleşmeler olacak. Taşeron şirketler kamu dışında iş almamışlarsa zor durumda kalacaklardır.

4- Düşük prime düşük emekli maaşı

Soru: 1970 doğumluyum. 1984’te sigortalı oldum. 8060 gün primim var. 2018’de SSK’dan emekli olacağım hep asgari ücretten prim ödendi ne kadar maaş bağlanır? (Reşat Ege)

Cevap: Çalışma hayatınız boyunca asgari ücretten SGK’ya bildirilmişseniz bu durumda emekli maaşınız da en düşük düzeyden bağlanacaktır. 2017 itibarıyla en düşük SSK aylığı 1495 TL. Prim gün sayınız yüksek olduğu için aylığınız bu miktarın üzerinde olacaktır. 2018 zammıyla aylığınız 1700 TL civarında olacaktır.

5- Tazminat alabilirsiniz

Soru: 2014’te doğum yaptım ve izin sonrası işe geri döndüm. Şirkette kreş yok ve 150’den fazla kadın isçisi var. Talepte bulunan bir arkadaşıma ‘Öyle bir uygulamamız yok’ denildi. Arkadaşım ihtarname çekip fesih talebinde bulunacak. Bireysel olarak da kreş talebinde bulunmalı mıyım? (Selda Yabacı Akbayrak)

Cevap: 150 ve daha fazla kadın çalışanı bulunan işverenler kreş açmak zorunda. Kreşten yararlanma hakkı olan bir çocuğunuz varsa ve işyerinde kreş bulunmuyorsa iş sözleşmenizi haklı nedenle feshedip tazminatlarınızı alabilirsiniz. Kendiniz için işverene yazılı olarak talep iletip, talebinize cevap almanız ve sonrasında kreş hakkından faydalanamadığınız için iş sözleşmenizi feshedeceğinize dair ihtarname çekmeniz doğru olacaktır.

TAŞERON 52 GÜNLÜK İKRAMİYE NEDİR?

Mevcut ücretleriyle çalışmaya devam edecek işçilerin kadroya geçtikten sonra tayin hakları bulunmayacak. Buna karşın işçiler, sahip olacakları 52 günlük ilave tediye (ikramiye) sayesinde, yaklaşık iki aylık ücretleri kadar fazladan kazanca sahip olacak. Bu işçilerin ücretlerine, sonraki dönemde dahil olacakları toplu iş sözleşmeleriyle artış yapılacak.

Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında ilgili bakanlıkların katılımıyla birkaç gün içerinde yapılması beklenen toplantının ardından son şekli verilecek düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilecek.

Düzenlemenin yasalaşmasıyla kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere belediye ve il özel idarelerinde taşeron işçi statüsünde personel alımı söz konusu olmayacak.

4/C'lilerin hem gelirleri artacak hem de özlük hakları genişleyecek

Taşeron işçilerin yanı sıra ÇAYKUR başta olmak üzere, şeker fabrikaları ile orman işlerinde mevsimlik olarak çalışan yaklaşık 25 bin kişiye de müjdeli haber verildi. Mevsimlik işçilerin halen en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek.

Bununla birlikte, kamuda 4/C statüsünde çalışanlar 4/B (sözleşmeli memur) kadrosuna alınacak. Bu statü değişikliğiyle 23 bine yakın çalışanın hem gelirleri artacak hem de özlük hakları genişleyecek.