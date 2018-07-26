Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kilisede kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Çamlık Mahallesi Dereiçi Mevkiinde bulunan tarihi Pedromita Kilisesi'nde izinsiz kazı yapan definecilere jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

  • İHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pedromita Kilisesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları operasyonla kazı yapan 5 defineciyi suç aletleri ile birlikte kazı yaparken suçüstü yakaladı.
 
İzinsiz kazı yaptıkları belirlenen A.K.(38), O.K.(26), H.M.(37), O.K.(20) ve E.K.(22) isimli şahıslar yapılan operasyonda suç aletleri ile birlikte yakalanarak savcılığa sevk edildi. Yakalanan şahıslarla birlikte olay mahallinde 1 adet Digital M.E.T.A-106 Metal ve Boşluk arama Dedektörü ile çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Honda Civic Dizel Otomatik İlk Sürüş

Honda Civic Dizel Otomatik İlk Sürüş

Yol çalışması yaparken buldular!

Yol çalışması yaparken buldular!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA