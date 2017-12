Kilogram fiyatı 150 liraya ulaşan lüferde bolluk beklentisi

1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek denize açılan Marmaralı balıkçılar, 4 aylık sürede yapılan avdan genel olarak memnun.

Sezonda bazı türlerde azalma yaşanırken, bazı türlerde ise bolluk sürüyor. Özellikle denizlerin prensi olarak bilinen lüfer, deniz suyu sıcaklığının halen düşmemesi nedeniyle bu sezonda tezgahta istenilen seviyede boy gösteremedi.

Avcılığında azalma yaşanan lüferin kilogramı, yaklaşık 4 kilo kıyma fiyatına, 150 liraya kadar yükseldi. Yaklaşık 350 gram gelen bir lüfer ise 50 lira civarında satılıyor. Lüferin kilogram fiyatı geçen sezon en fazla 100 liraya ulaşmıştı.

16 DERECE UYGUN SICAKLIK DEĞİL

Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz suyu sıcaklığının halen 16-17 derecelerde seyrettiğini söyledi.

Bu sıcaklık seviyesinin balık göçü için çok uygun olmadığını belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Balık bu nedenle yerinden çok fazla hareket etmedi. Bu sene yıl itibarıyla balık çok kıt değil ama balığın hareket etmemesi, göç yollarının çok uygun olmaması nedeniyle bazı türlerde bolluk yaşanmadı. Biz çok bol olacağını iddia ediyorduk ama olmadı. Çünkü deniz sıcaklığının 16 derece olması lüferin göçü için uygun bir sıcaklık değil. Yılbaşına doğru kar yağışı bekleniyor, o tarihlerde hava soğuyacak. Bununla birlikte deniz suyu sıcaklığı da düşecek. Havaların soğumasıyla birlikte lüferin piyasada çoğalacağını düşünüyorum."

LÜFER YERİNE SARDALYA

Hava sıcaklıklarının uygun olmasını ve balıkçıların denize açılarak bol av yapmalarını dilediklerini vurgulayan Uysal, "Lüfer de umduğumuz gibi değil bol olur inşallah ama bugün itibarıyla piyasada lüfer yok, yok denecek kadar az. Az olduğu için de balığın fiyatı gereksiz rakamlarda telaffuz ediliyor. 150-160 liralar lüfer balığının değeri değildir. Hiçbir zaman bu paralarda olmamalıdır. Olmayan ya da şu an çok az olan bir balığın bu rakamlarla satılması ve telaffuz edilmesi o balığın o parayı edeceği anlamına gelmez." diye konuştu.

Uysal, her balığın gönül rahatlığıyla satın alınabileceğine işaret ederek, "Her balık kendince kıymetlidir. Kendince lezzetlidir. Mevsim balığını taze tükettiğiniz sürece her balık bence lüfer balığına emsaldir. Her balıkta omega 3 ve fosfor vardır. Vatandaşlar mevsiminde keselerine uygun balığı tüketebilirler. Bu illaki lüfer ya da başka bir balık olmamalı. 150 liraya denizin prensi lüfer alamıyorsa vatandaş, kilogramı 10 liraya sardalya tüketsin." ifadesini kullandı.