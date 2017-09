Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru Çağdaş İrfan Yıldırım kimdir ne kadar kazandı?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster atv ekranlarında devam ediyor! Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Galatasaray Lisesi öğrencisi Çağdaş İrfan Yıldırım, yarışma tarihinde merakla beklenen 1 milyonluk soruyu gören ikinci yarışmacı oldu. Atv ekranların her Cumartesi akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasının sezon finalinde Çağdaş İrfan Yıldırım "'Bir kız bana emmi dedi neyleyim' sözü hangi halk ozanına aittir?" sorusuna doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruya ulaşmıştı. Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.



Yarışmanın dün yayınlanan özel bölümünde 19 yaşındaki Çağdaş İrfan Yıldırım merakla beklenen 1 milyonluk soruyu gördükten sonra yanıt vermeyerek çekildi.







KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU



Soru: Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?



A: Deniz

B: Güneş

C: Arı

D: Kalem



Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemişti? sorusuna yanıt vermeyen Çağdaş İrfan Yıldırım, C şıkkı tahmininde bulundu. Sorunun doğru cevabı C şıkkı "Arı" seçeneği çıktı. Çağdaş İrfan Yıldırım, 1 milyonluk soruya yanıt vermedi için 250 bin lira kazandı.







YARIŞMA TARİHİNDE İLK



Ödülü eğitimi için harcayacak olan Yıldırım'ın aldığı bu para yarışma tarihinin en yüksek ödülü oldu.



ÇAĞDAŞ İRFAN YILDIRIM KİMDİR?



Çağdaş İrfan Yıldırım, 1998 tarihinde dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi son sınıf öğrencisi olan Yıldırım, Paris-Sorbonne'da Hukuk okumayı düşünüyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına eğitimine katkı sağlaması için katılan Çağdaş İrfan Yıldırım, yarışmanın sezon finalinde 11 soruya doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruya kalmıştı. Yarışmanın yeni sezon '1 milyon özel' bölümünde 1 milyonluk sorudan geri çekildi. Yıldırım, yarışmadan kazandığı parayı eğitimine harcayacağını belirtti.







