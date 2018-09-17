Kına gecesinin yapılacağı gün toprağa verildi

Kaza, dün öğle saatlerinde, Ankara- Kayseri karayolunda meydana geldi. Bursa'dan Kayseri'ye gelin almaya giden Eşref Çarboğa yönetimindeki 16 SMR 47 plakalı otomobil ile Hüseyin Çarboğa'nın kullandığı 16 SMR 47 plakalı hafif ticari araç, Kırşehir'in Mucur ilçesi yakınlarında durdu. Otomobilin plakası düştüğü için duran Eşref ve Hüseyin Çarboğa'nın araçlarına, karşı yönden gelen Kadir Yücegöğ yönetimindeki 06 GE 4060 plakalı minibüs çarptı. Kazada, damat Ferhat ile annesi Medine ve amcasının oğlu Eşref ile Gülşen, Nuriye ve Hasan Hüseyin Çarboğa yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Damat Ferhat, annesi Medine ve kuzeni Eşref Çarboğa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, Bursa'ya getirildi.

EŞİNİN TABUTUNA TÜLBENDİNİ ÖRTTÜ

Damat Ferhat, annesi Medine ve amcasının oğlu Eşref Çarboğa'nın cenazeleri, bugün taziye evinden alındıktan sonra Hamitler Küba Camisi'ne getirildi. Cenazeler taziye evinden çıkarılırken, gelin Dilan Çarboğa kına gecesinde takacağı tülbendini, daha önce nikah yaptığı eşi Ferhat Çarboğa'nın tabutunun üzerine örttü.

Cenaze töreninin kalabalık olması nedeniyle namaz caminin içinde kılındı. Tabutlar, özel asansör sistemiyle caminin ikinci kattaki penceresinin seviyesine çıkarıldı. Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından Hamitler Köy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KINA GECESİ YAPILACAKTI

Kazada yaşamını yitiren inşaat işçisi Ferhat Çarboğa'nın, akrabalarının aracılığı ile tanıştığı Dilan Çarboğa ile bir süre önce nikah yaptığı öğrenildi. Ferhat Çarboğa'nın, bu akşam Bursa'da yapılacak kına gecesi ve hafta sonu gerçekleşecek düğün için Dilan Çarboğa'yı almak üzere ailesi ve akrabaları ile yola çıktığı belirtildi.