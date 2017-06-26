Komutanlarını selamlamayı bekleyen askerler, karşılarında ailelerini buldu

Amfibi Görev Grup Komutanlığı, TCG Bayraktar gemisinde tertipli erler Atilla Ayyıldız ve Ömer Adalı’ya çifte bayram yaşatan bir sürpriz hazırladı. Ramazan Bayramı’nı ailelerinden uzakta geçireceğini düşünen Atilla Ayyıldız ve Ömer Adalı isimli erler, komutanlarını selamlamak için beklediği sırada karşılarında ailelerini buldu. Serdümen Er Atilla Ayyıldız, komutanını selamlamak üzere silistre (devlet büyükleri ve komutanların gemiye giriş ve çıkışlarında selam makamında çalınan düdük) çaldığı sırada, karşısında Çanakkale'den gelen annesi Pakize Ayyıldız, babası Talat Ayyıldız, kardeşi Mert Ayyıldız ve yakını Fehmi Balaban’ı gördü. Büyük şaşkınlık yaşayan Ayyıldız, uzun süre ailesine sarıldı. Yarasavunma Er Ömer Adalı ise, bayramlaşma töreninde komutanlarıyla bayramlaşırken karşısında Afyon'dan gelen annesi Ayşe Adalı ve babası Cafer Adalı’yı gördü. Koşarak annesine ve babasına sarılan Adalı, ailesini görünce çok şaşırdığını söyledi.

“Bundan daha iyi bir hediye olamaz”

Ailesini 8 aydır görmediğini belirten Serdümen Er Atilla Ayyıldız, “Ailemi göremeyeceğim diye üzülüyordum. Onları görünce çok mutlu oldum. Ben komodor gelecek sandım, ailemi görünce çok şaşırdım. Dün arayıp bayramlarını kutlamıştım. Geleceklerini hiç belli etmediler. Kurban Bayramı’nda izin kullanıp görürüm diye düşünüyordum ama bu bayramda da görmek nasip oldu. Şuan en mutlu günü yaşıyorum. Bundan daha iyi bir hediye olamaz” dedi.

“Çifte bayram yaşıyoruz”

Ayyıldız’ın babası Talat Ayyıldız, “Komutanlarımızdan Allah razı olsun, bu bayramda çocuğumuzu gördük. Çifte bayram yaşıyoruz. Böyle bir mutluluğu parayla alamazsın” derken, anne Pakize Ayyıldız ise, “Oğlumu 8 aydır görmüyordum. Onu çok özlemiştik. Şimdi hasret gidereceğiz. Bu en güzel bayram oldu” diye konuştu.

“Meğer bize yapılan sürpriz çekilecekmiş”

Komutanları ile bayramlaşırken, bir aydır görmediği ailesini karşısında bulan Yarasavunma Er Ömer Adalı da, duygularını: “Ailemi karşımda görünce çok şaşırdım. Bayramlaşma törenindeydik, ailemi karşımda görünce çok tuhaf oldum. Dün içimde bir his vardı. Demek bu sürprizi yaşayacakmışım. Kameranın, bayramlaşmamızı çekmek için burada olduğunu sanıyordum, meğer bize yapılan sürpriz çekilecekmiş” diyerek ifade etti.

“Canlı canlı görmek çok farklı”

Ömer Adalı’nın annesi Ayşe Adalı, “Oğlumu gördüm, çok mutlu oldum. Bir aydır görmüyordum, çok özlemiştim. Evladımı gördüm, bundan büyük mutluluk olamaz. Sesini telefonda duyuyorum ama canlı canlı görmek çok farklı” derken, baba Cafer Adalı da, “Çok heyecanlandık. Bu mutluluk tarif edilemez. Şimdi oturup sohbet edeceğiz, hasret gidereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Güzel bir sürpriz hazırladık”

TCG Bayraktar Komutanı Deniz Binbaşı Bülent Güngör ise şöyle konuştu: “Amfibi Görev Grup Komutanlığının davetlisi olarak gelen ailelerimizle birlikte TCG Bayraktar’da tertipli iki erimize güzel bir sürpriz hazırladık. Ramazan Bayramımız kutlu olsun.”