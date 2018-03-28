KİPTAŞ Silivri 3. Etap talep toplama başvuru işlemi nasıl yapılır? KİPTAŞ Silivri 3. Etap başvuru şartları nelerdir? soruların yanıtları KİPTAŞ Silivri 3. Etap talep toplama müracaatları başvuruya açılmasıyla birlikta araştırılmaya başlandı. KİPTAŞ Silivri 3. Etap talep toplama başvurular ile ilgili ayrıntıları ve merak edilenleri bu haberimizde derledik. Toplam 1508 konutun sahipleriyle buluşturulacağı sürecin sonunda daireler 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle hazır bulunacak. 92 ile 113 metrekare arasında değişecek olan KİPTAŞ Silivri 3. Etap konutları, 24 ay içerisinde tamamlanacak. İşte Silivri KİPTAŞ 3.Etap başvuru işlemleri ve vatandaşların merakla araştırdığı 2018 KİPTAŞ Silivri başvuru şartlarının ayrıntıları...



KİPTAŞ, Silivri'de sosyal konut olarak hayata geçireceği Silivri Konutları 3. Etap'ta talep toplamaya başladı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirilen Silivri Konutları 3. Etap projesinin tanıtım toplantısında konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, projenin 1508 konuttan oluşacağını söyledi.



Projenin E-5 karayolu ve TEM otoyoluna çok yakın mesafede, Silivri'nin merkezinde inşa edileceğini kaydederek, "Bu projedeki konutları alt ve orta gelir grubuna sahip vatandaşlarımızın konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlarla satışa sunacağız." dedi.







Yıldırım, 2 1 konutların 195 bin liradan satışa çıkacağını, 36 ay vade imkanı sunulacağını kaydederek, ayrıca yüzde 20 peşin alarak 120 ay banka kredisi ile kira öder gibi ev sahibi olunabileceğini vurguladı.



KİPTAŞ olarak bu projeden ev almak isteyenlerin konut sahibi olmaması şartı getirdiklerini aktaran Yıldırım, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, İstanbul'da ikamet etme ve 24 ay konutların satılmama şartları bulunduğunu anlattı.



Yıldırım, "Çabamız gerçek anlamda konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın bu hayalini gerçekleştirmek." diye konuştu.



Projenin zengin mimariye ve sosyal donatı alanlarına sahip olacağını belirten Yıldırım, talep toplama sürecinin bugün başladığını ve 18 Nisan'da sona ereceğini söyledi.



Yıldırım, fazla talep gelmesi haline kura çekeceklerini ifade etti.



"24 AYDA BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"



Yıldırım, estetik mimarisi, deniz manzaralı daireleri ve birinci sınıf malzeme kalitesiyle sosyal konut algısının yeniden inşa edileceği projenin kaliteli yaşam imkanı sunacağını söyledi.



Projenin içerisinde okul, cami, sağlık ocağı ve ticari alanlar yer alacağını dile getiren Yıldırım, şehir merkezine ihtiyaç duyulmadan konaklama şansına sahip olunacağını bildirdi.



Yıldırım, projeyi 24 ayda bitirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.



ENGELLİ VATANDAŞLARA ÖNCELİK VERİLECEK



Toplantıda verilen bilgiye göre, 173 bin 606 metrekarelik alan üzerinde 1508 konuttan oluşacak Silivri Konutları 3. Etap'ta deniz manzaralı 2 1 ve 3 1 daire seçeneklerine yer verilecek.



Orta ve alt gelir grubuna yönelik geliştirilen projede 92 metrekare 2 1 daireler 195 bin TL'den, 112 metrekare 3 1 daireler 215 bin TL'den satışa sunuluyor. Projede 36 ay vade farksız ödeme seçeneğinin yanı sıra yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar banka kredili taksit imkanı da sağlanıyor.



Site sakinlerinin tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğü projede, geniş peyzaj alanlarının yanı sıra çocuk oyun alanları, spor sahası, cami, sağlık ocağı, okul ve ticari alanlara da yer veriliyor.



Silivri Konutları 3. Etap'ta 90 adet 2+1 giriş kat daire için engelli vatandaşlara müracaat önceliği verilecek. Projede zemin kat daireler ihtiyaca uygun olarak tasarlanarak teslim edilecek.



Müracaatın konut adedinden fazla olması halinde müracaat edenler arasında 28 Nisan'da noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile hak sahibi belirlenecek.