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Kıraathanede çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Gürler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan kıraathanede Ahmet Melih V. ile henüz ismi belirlenemeyen kişiler arasında alacak nedeniyle kavga çıktı.
 
Kavganın büyümesi üzerine Ahmet Melih V. evinden getirdiği pompalı tüfekle kıraathaneye rastgele ateş etti.
 
Bu sırada kıraathanede bulunana Ali C, Ahmet A, Abdülkadir K, Tayfur K, Zeki B. ile Mesut Ç. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
 
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan silaha ait boş fişekleri buldu.
 
Ekipler olayın ardından kaçan Ahmet Melih V'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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