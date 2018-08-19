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Kiracısının evine hırsızlık için girdi

Sürekli eşyalarının kaybolması üzerine eve güvenlik kamerası koyan kiracı, eve giren hırsızın ev sahibi olduğunu görünce şaşkına döndü. Güvenlik kameralarına yakalanan ev sahibi ise kapının açık olduğunu kapatmak istediğini ifade etti.

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Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Selçuk mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, dört katlı apartmanın ikinci katında oturan okul müdürü O.G.K, bir süredir evinde eşyalarının ortadan kaybolduğunu fark etti. Hırsızlık şüphesiyle kapı ve pencerelerini kontrol etmesine rağmen zorlama olmadığını fark eden O.G.K., bunun üzerine gizli kamera kurarak cep telefonu ile evi izlemeye başladı.
 
Telefondan izlediği evinin kapısının açıldığını fark eden O.G.K., içeriye bir kadının girdiğini gördü. Koşarak eve giden O.G.K., kapıyı açtığında ev sahibinin eşi S.T. ile karşılaştı.
 
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, izledikleri kamera görüntülerinde S.T.'nin anahtarla kapıyı açtığı ve daha sonra içeriden tekrar kitleyip evin içinde dolaştığını ve eşyaları karıştırdığını tespit etti.
 
'Senin yüzünden birbirimize düştük'
 
O.G.K. ve eşi, "Tabaklarımı, çanaklarımı, nevresim takımlarımı, bardaklarımı da sen aldın. Her şeyimi sen aldın. Senin yüzünden birbirimize girdik' diyerek ev sahibi S.T.'ye tepki gösterdi.
  
'Kapı açıktı örttüm'
 
S.T.'nin emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmediği 'Kapı açıktı örttüm' dediği öğrenildi.
 

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