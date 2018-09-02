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Kırıkkale'de evinin bahçesinde otururken, eline mermi çekirdeği isabet etti

Kırıkkale'de, evinin bahçesinde oturan Seçim Tosun (80), sağ eline mermi çekirdiği isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tosun'un elinden çıkarılan mermi çekirdeği, incelenmek üzere polise teslim edildi.

  • DHA
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Olay, dün akşam, Kaletepe Mahallesi 1030'uncu Sokak üzerinde meydana geldi. Tek katlı evinin bahçesinde oturan Seçim Tosun'un eline, nereden geldiği belirlenemeyen mermi çekirdeği isabet etti. Sağ elinden yaralanan Tosun, Kırıkkale Yüksek ihtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Elinden mermi çekirdiği çıkarılan Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 
Bahçede otururken, elinin üzerine bir şey düştüğünü ve kanamaya başladığını anlatan Seçim Tosun, "Çocuklarıma, 'Bana bir şey oldu' dedim. Onlar da başta ne olduğunu anlamadı. Elimin kanadığını görünce beni hastaneye götürdüler ve elimin filmini çektirdikten sonra üzerine mermi çekirdeği düştüğünü söylediler" dedi. Düğün ve nişanlarda rastgele ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların havada kalmadığını belirten Tosun, mutluluklarının üzüntüye dönüşmemesi için silah atılmamasını istedi.
 
Seçim Tosun'un elinden ameliyatla çıkarılan mermi çekirdeği, incelenmek üzere polise teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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