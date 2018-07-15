Kırıkkale'de otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı
Kırıkkale'de otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
- AA
Muzaffer Ercan idaresindeki 71 BC 146 plakalı otomobil, Millet Bulvarı'nda refüjde bulunan ağaçlara çarptı.
Sürücü ile otomobildeki Melek Ercan, Beyhan Külsüm, Songül ve İlknur Muslu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.