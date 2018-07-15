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Kırıkkale'de otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı

Kırıkkale'de otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Muzaffer Ercan idaresindeki 71 BC 146 plakalı otomobil, Millet Bulvarı'nda refüjde bulunan ağaçlara çarptı.
 
Sürücü ile otomobildeki Melek Ercan, Beyhan Külsüm, Songül ve İlknur Muslu yaralandı.
 
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
 

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