Kırıkkale’de su anlaşmazlığında silahlar konuştu: 6 yaralı
Kırıkkale’de iki aile arasında su anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
- İHA
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Keçili köyü Kırgı mevkisinde iki aile arasında su anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavga çıktı. Olayda Hamza Arınık (21) ve Mehmet Arınık (24) tabancayla, İhsan Doluca (61), Yusuf Doluca (36) ve Kerem Karaca (61) av tüfeğiyle, Ali Faruk Aktürk (21) ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İki aile arasında husumet bulunduğu öğrenildi.
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