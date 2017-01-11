Kırklareli'nde yarın okullar tatil mi? Kırklareli Valiliğinden son dakika tatil açıklaması var mı?

Meteoroloji Genel Müdürülüğü Trakya'da yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Mevcut olan kar üzerine 20 cm daha taze karın eklenmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, vatandaşların ve ilgililerin başta çatılarda biriken kar ve buz yükü olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Bu durum Kırklareli'ndeki öğrencilerin tatil beklentisi içine girmelerine neden oldu. Hava sıcaklığının da eksi 6 derece olacağı Kırklareli'nde yarın okullar tatil mi? Kırklareli Valiliğinden kar tatili açıklaması var mı?

KIRKLARELİ'DE YARIN (13 OCAK CUMA) OKULLAR TATİL Mİ?

Kırklareli'nde henüz 13 Ocak Cuma günü için resmileşen bir tatil haberi bulunmuyor. Kırklareli'de okullar tatil edildiği takdirde haberimizden okunabilecek. KIRKLARELİ 12 OCAK'TA TATİL OLDU MU? Kırklareli’nden beklenen tatil haberi geldi. Kırklareli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklama göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 12 Ocak 2017 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verildi. Ayrıca kamu ve kurumlarda çalışan engelli ve hamile personelde aynı gün idari izinli sayılacak.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların; Marmara'nın doğusu ile Kütahya, Balıkesir ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), İç Anadolu'da kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde, gece saatlerinde batı bölgelerin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.