Kırklareli'nde yarın okullar tatil mi? Kırklareli Valiliğinden son dakika tatil açıklaması var mı?
Kırklareli'nde yarın 13 Ocak Cuma okullar tatil mi? Kırklareli Valiliğinden son dakika tatil açıklaması var mı? öğrencilerin cevabını merakla bekledikleri bu sorularla ilgili bilgiler haberimizde. Meteorolojiden yapılan son dakika uyarısına göre, Trakya'da yoğun kar yağışı etkili olacak. Bu durum öğrencilerin tatil bekleyişlerini artırdı. İşte Meteorolojinin uyarısı ve Kırklareli hava durumu.
Kırklareli'nde henüz 13 Ocak Cuma günü için resmileşen bir tatil haberi bulunmuyor. Kırklareli'de okullar tatil edildiği takdirde haberimizden okunabilecek.
KIRKLARELİ 12 OCAK'TA TATİL OLDU MU?
Kırklareli’nden beklenen tatil haberi geldi. Kırklareli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklama göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 12 Ocak 2017 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verildi. Ayrıca kamu ve kurumlarda çalışan engelli ve hamile personelde aynı gün idari izinli sayılacak.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), İç Anadolu'da kuvvetlice (30-50km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu (İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik) ile Kütahya, Balıkesir ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.