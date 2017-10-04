Kırklareli'de askeriyeye ait lojmanlardaki kalorifer peteklerini tek tek söküp çaldılar
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde askeriyeye ait 6 lojmanda 18 kalorifer peteği çalındı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Olay Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Merkez Komutanlığına ait boş lojmanlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis merkezine müracaatta bulunan A.K. ifadesinde, Merkez Komutanlığında görev yaptığını, İnönü Mahallesi Ferhat Paşa Sokak üzerinde bulunan askeriyeye ait boş lojmanlarda toplam 6 daireye girilip 18 kalorifer peteğinin çalındığını öğrendiğini söyleyerek kurumu adına şikayetçi oldu. Yapılan incelemenin ardından Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla polis ekipleri tarafından M.Y., S.Ü. ve G.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
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