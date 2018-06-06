Kırklareli’nde 14 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 14 kaçak göçmen yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda yasa dışı yollardan yurt dışına gitme hazırlığı yapan iki grup tespit etti. Yapılan operasyonda, Pakistan uyruklu 14 kişi yakalandı.
14 kaçak göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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