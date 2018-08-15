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Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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 Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan dört ayrı grubu tespit etti. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda Afganistan ve Irak uyruklu 26 kişiyi yakaladı. Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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