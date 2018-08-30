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Kırklareli'nde 75 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 75 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonlarda İran, Irak, Afganistan ve Pakistan uyruklu 75 kişiyi yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen İ.Ç. ve S.Ü. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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