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Kırklareli'nde 95 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 95 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 6 ayrı grup olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. 
 
Ekipler, operasyonlarda  Afganistan, Pakistan, Irak ve İran uyruklu 95 kişiyi yakaladı. 
 
Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 
 
Öte yandan göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen Z.E. gözaltına alındı.

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