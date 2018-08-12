Kırklareli'nde araç kullanırken yakalanan engelli sürücü tutuklandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimleri sırasında durdurdukları kamyonetin sürücüsü dirseğinden itibaren iki kolu olmayan Tuncer V'yi (38) gözaltına aldı.

Nüfus cüzdanı ve araca ait belgelerinin yanında olmadığını belirten, okuma-yazma bilmeyen şüphelinin, "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma", "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık", "Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet" gibi suçlardan arandığı tespit edildi. Şüphelinin 17 suçtan kaydı bulunduğu, 7 suçtan arandığı, bir suçtan da 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli V, tutuklandı.

Tuncer V'nin, 2 yıl önce kablo hırsızlığı yaptığı esnada elektrik akımına kapılması sonucu kollarının dirseklerine kadar kesildiği öğrenildi.