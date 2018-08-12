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Kırklareli'nde araç kullanırken yakalanan engelli sürücü tutuklandı

Kırklareli'nde araç kullanırken yakalanan dirseğinden itibaren iki kolu olmayan hükümlü tutuklandı.

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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimleri sırasında durdurdukları kamyonetin sürücüsü dirseğinden itibaren iki kolu olmayan Tuncer V'yi (38) gözaltına aldı.

Nüfus cüzdanı ve araca ait belgelerinin yanında olmadığını belirten, okuma-yazma bilmeyen şüphelinin, "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma", "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık", "Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet" gibi suçlardan arandığı tespit edildi. Şüphelinin 17 suçtan kaydı bulunduğu, 7 suçtan arandığı, bir suçtan da 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli V, tutuklandı.

Tuncer V'nin, 2 yıl önce kablo hırsızlığı yaptığı esnada elektrik akımına kapılması sonucu kollarının dirseklerine kadar kesildiği öğrenildi.

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