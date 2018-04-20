Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında kazazedelere ilk müdahaleyi Mehmetçik yaptı

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kazazedelere ilk müdahaleyi yoldan geçen Mehmetçik yaptı. Sürücüyü araçtan çıkarmanın 20 dakika sürdüğü kurtarma çalışmaları başarıyla tamamlandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kırklareli'nde  meydana gelen trafik kazasında yaralanan kazazedelere ilk müdahaleyi yoldan geçen  Mehmetçik yaptı  Alınan bilgiye göre, Necdet Polat idaresindeki 39 ES 654 plakalı kamyonet, Pınarhisar yolu Şeytandere Mevkisi'nde sürücünün direksiyon  hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
 
Kaza nedeniyle kamyonetin kabini koparak, yaklaşık 5 metre sürüklendi.
 
Kabin içerisinde sıkışan Necmettin Polat ile İbrahim Kamay'ı araçtan,  o sırada yoldan geçen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri çıkardı.
 
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kırklareli  Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yine kabinde sıkışan sürücü Necdet Polat'ı  yaklaşık 20 dakikalık çalışma ile sıkıştığı yerden kurtardı.
 
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA