Kırklareli'nde okullar tatil mi
Kırklareli'nde yarın 13 Ocak Cuma okullar tatil mi? Kırklareli Valiliğinden son dakika tatil açıklaması var mı? öğrencilerin cevabını merakla bekledikleri bu sorularla ilgili bilgiler haberimizde.
Meteoroloji Genel Müdürülüğü Trakya'da yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Mevcut olan kar üzerine 20 cm daha taze karın eklenmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, vatandaşların ve ilgililerin başta çatılarda biriken kar ve buz yükü olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Bu durum Kırklareli'ndeki öğrencilerin tatil beklentisi içine girmelerine neden oldu. Hava sıcaklığının da eksi 6 derece olacağı Kırklareli'nde yarın okullar tatil mi? Kırklareli Valiliğinden kar tatili açıklaması var mı?
KIRKLARELİ'NDE 13 OCAK CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
Kırklareli'nde henüz 13 Ocak Cuma günü için resmileşen bir tatil haberi bulunmuyor. Kırklareli'Nde okullar tatil edildiği takdirde haberimizden okunabilecek.
KIRKLARELİ 12 OCAK'TA TATİL OLDU MU?
Kırklareli’nden beklenen tatil haberi geldi. Kırklareli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklama göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 12 Ocak 2017 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verildi. Ayrıca kamu ve kurumlarda çalışan engelli ve hamile personelde aynı gün idari izinli sayılacak.
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