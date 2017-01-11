Kırklareli'nde okullar tatil mi

Meteoroloji Genel Müdürülüğü Trakya'da yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Mevcut olan kar üzerine 20 cm daha taze karın eklenmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, vatandaşların ve ilgililerin başta çatılarda biriken kar ve buz yükü olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Bu durum Kırklareli'ndeki öğrencilerin tatil beklentisi içine girmelerine neden oldu. Hava sıcaklığının da eksi 6 derece olacağı Kırklareli'nde yarın okullar tatil mi? Kırklareli Valiliğinden kar tatili açıklaması var mı?

KIRKLARELİ'NDE 13 OCAK CUMA OKULLAR TATİL Mİ?