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Kırkpınar Er Meydanı'na sürüklenen balıklar nehre salındı

Tunca Nehri'nden taşkın suyuyla Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı çayıra sürüklenen balıklar toplanarak Tunca Nehri'ne salındı.

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Önceki haftalarda taşan Tunca Nehri debisinin düşmesiyle birlikte  yatağına döndü, Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'ndaki sular çekilmeye başladı.
 
Görevliler stadyum ve çevresinde temizlik çalışması yaparken, nehirden  taşan suyla birlikte güreş çayırına sürüklenen balıkları yaşatmak için çaba sarf  etti.
 
 Suların çekilmesiyle görünür hale gelen ve ölmek üzere olan balıklar  görevliler tarafından kovalarla toplanarak Tunca Nehri'ne salındı.
 
Edirne Belediyesi görevlisi Ahmet Kıyı, yüzlerce balığı toplayıp nehre  götürdüklerini söyledi.
 
Balıkları yaşam alanlarına kavuşturmak için uğraştıklarını ifade eden  Kıyı, "Taşkın suyu Kırkpınar Er Meydanı'na yüzlerce balık getirdi. Suyun  çekilmesiyle birlikte oluşan ufak birikintilerde kalan balıkları geçen cuma  gününden beri toplamaya çalışıyoruz. 4-5 kova balık topladık. Ne mutlu bize  onları yaşam alanlarına kavuşturabildiysek. Büyük balıklar da vardı küçük  balıklar da. Kurtarabildiğimizi kurtarmaya çalıştık." diye konuştu.

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