Kırkpınar Er Meydanı'na sürüklenen balıklar nehre salındı

Önceki haftalarda taşan Tunca Nehri debisinin düşmesiyle birlikte yatağına döndü, Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'ndaki sular çekilmeye başladı.

Görevliler stadyum ve çevresinde temizlik çalışması yaparken, nehirden taşan suyla birlikte güreş çayırına sürüklenen balıkları yaşatmak için çaba sarf etti.

Suların çekilmesiyle görünür hale gelen ve ölmek üzere olan balıklar görevliler tarafından kovalarla toplanarak Tunca Nehri'ne salındı.

Edirne Belediyesi görevlisi Ahmet Kıyı, yüzlerce balığı toplayıp nehre götürdüklerini söyledi.

Balıkları yaşam alanlarına kavuşturmak için uğraştıklarını ifade eden Kıyı, "Taşkın suyu Kırkpınar Er Meydanı'na yüzlerce balık getirdi. Suyun çekilmesiyle birlikte oluşan ufak birikintilerde kalan balıkları geçen cuma gününden beri toplamaya çalışıyoruz. 4-5 kova balık topladık. Ne mutlu bize onları yaşam alanlarına kavuşturabildiysek. Büyük balıklar da vardı küçük balıklar da. Kurtarabildiğimizi kurtarmaya çalıştık." diye konuştu.