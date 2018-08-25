Kırşehir'de trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı
Kırşehir'in Kaman ilçesinde kontrolünü kaybeden sürücü takla attı. Kazada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre Savcılı kasabasından kent merkezine giden H.D (18) idaresindeki otomobill şarampole devrildi. Devrilme sonucu H.D. (18) ile T.D. (18) olay yerinde hayatını kaybetti. M.Ç.G. (18) ise yaralandı.
Olay yerinde can veren H.D ile T.D. Kaman Devlet Hastane morguna, M.Ç.G ise tedavi için Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.