Kırşehir'de trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre Savcılı kasabasından kent merkezine giden H.D (18) idaresindeki otomobill şarampole devrildi. Devrilme sonucu H.D. (18) ile T.D. (18) olay yerinde hayatını kaybetti. M.Ç.G. (18) ise yaralandı.

Olay yerinde can veren H.D ile T.D. Kaman Devlet Hastane morguna, M.Ç.G ise tedavi için Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.