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Kırşehir'de traktör altında hayatını kaybeden köylünün cesedine ulaştı

Kırşehir'in Akçakent İlçesi Ödemişli Köyünde AFAD ekipleri yapılan ihbar sonrasında meydana gelen kazada traktör altında hayatını kaybeden köylünün cesedine ulaştı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre Akçakent ilçesi Ödemişli Köyünden yapılan kaza ihbarı üzerine harekete geçen AFAD ekipleri,köy merasında yaptıkları kısa süreli arama sonrasında traktör altında kalmış köylünün cesedine ulaştı. 
 
Bölgeye sevk edilen Jandarma ekipleri kazanın nasıl olduğu üzerine araştırma yaparken traktör altında kalarak hayatını kaybeden Ödemişli Köyünden Mustafa Y. (53)'un cesedi gönderildiği Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından köyünde defnedilecek. 

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