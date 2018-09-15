Kırşehir'de tuz ocağında patlama: 3 yaralı
Kırşehir'in Mucur ilçesinde, tuz ocağında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.
- AA
Tepesidelik köyündeki özel bir şirkete ait tuz ocağında, hazırlanan patlayıcı madde henüz belirlenemeyen nedenle infilak etti. İlk belirlemelere göre, 2'si Afganistan uyruklu 3 işçi yaralandı. Yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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