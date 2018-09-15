Kırşehir'de tuz ocağında patlama: 3 yaralı

Tepesidelik köyündeki özel bir şirkete ait tuz ocağında, hazırlanan patlayıcı madde henüz belirlenemeyen nedenle infilak etti. İlk belirlemelere göre, 2'si Afganistan uyruklu 3 işçi yaralandı. Yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.