Kış uykusundan uyanan ayılar şehre indi

Baharın ilk günleriyle birlikte Uludağ’daki ayılar da kış uykusundan uyanmaya başladı. Mağaralardan çıkan sevimli ayı ve 3 yavrusu, karların kısmen eridiği Sarıalan’daki yerleşim bölgesine kadar geldi.Buradaki çöpleri karıştırıp yiyecek arayan ayı ve 3 yavrusu poz vermeyi ihmal etmedi.

4 ayı karınlarını doyurduktan sonra gözden kaybolarak tekrar ormana döndü. Ayıların aç kalıp yerleşim birimine gelmesi ve çöpleri karıştırması yaban hayatında hayvanların yiyecek bulmakta yaşadığı sıkıntıyı bir kez daha gözler önüne serdi.