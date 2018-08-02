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Kişiye özel tedavi Osmanlı’da başladı

Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanan kişiye özgü tedavi yöntemlerinin ilk örneklerinin Edirne’deki 2. Bayezid Külliyesi Darrüşşifası’nda uygulandığını söyleyen Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Kemal Aydın, önemli açıklamalarda bulundu.

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Tarihi şifahanenin barındırdığı özellikleri ve uyguladığı tedavi yöntemleriyle dünya tıp tarihinin öncü kurumlarından olduğunu anlatan Aydın, günümüzden 500 yıl önce kişiye özgü ilaç ve gıda yöntemiyle akıl ve ruh sağlığı hastaları başta olmak üzere şifa arayan hastaların sağlık yöntemleriyle tedavi edildiğini kaydetti. Osmanlı İmparatorluğu’nun sağlık alanında dönemin modern yöntemlerini 2. Bayezid Külliyesi’nde uyguladığını ifade eden Aydın “Herkese aynı tedavi yöntemleri uygulanmıyordu. Ecdadımız daha önce bunu en iyi şekilde gerçekleştirmiş. Osmanlı döneminde tamamlayıcı tıbbın en iyi uygulamaları gösterilmiş. Su, müzik  ve en önemlisi manevi terapi yöntemleri. Kur’an ve dua en büyük terapidir. Bu şekilde de burada hastalar en işi şekilde tedavi edilmiş” diye konuştu.

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