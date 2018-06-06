Kısmı felç geçiren minik Nehir için Tüm Türkiye'den aileye anne sütü yağıyor

Merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Nehir Kumcu, yaklaşık 3 ay önce arkadaşlarıyla parkta oynadığı sırada düşerek felç geçirdi.

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Kumcu'nun yapılan tetkiklerinde beyninde tümör bulunduğu tespit edildi.

Daha sonra tedavisi için Gaziantep'te bir hastaneye götürülen Kumcu, buradaki ameliyatın ardından Adana'da özel bir hastanede kemoterapi, radyoterapi ve fizik tedavi gördü.

Nehir'in büyük üzüntü yaşayan ailesi, kızlarının bir an önce sağlığına kavuşmasını ümit ediyor.

KÜBALI 3 DOKTORLA GÖRÜŞECEKLER

Baba Hüseyin Kumcu, yaptığı açıklamada, parkta oyun oynadığı sırada düşerek sağ tarafı güçsüzleşen Nehir'i Adana Şehir Hastanesine kaldırdıklarını söyledi.

Burada çocuğa beyin sapı tümörü teşhisi konduğunu ifade eden Kumcu, "Kızım Gaziantep'te ameliyat oldu. Tümörün de yüzde 35-40'ı alındı." dedi.

Ameliyatın ardından kızının daha iyi olduğunu vurgulayan Kumcu, ancak Nehir'in sağ kolunu ve sağ bacağını tam anlamıyla kullanamadığını, konuşma yetisini kaybettiğini, sol güzünde ise kayma olduğunu belirtti.

Baba Kumcu, "Hafta sonu bir organizasyon için İstanbul'a gelecek Kübalı 3 doktorla bir tanıdığımız aracılığıyla iletişime geçtik. Nehir'in sağlık durumuyla ilgili onlarla da görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

EVE ANNE SÜTÜ YAĞDI

Kızının tedavi sürecinde sosyal medyadan büyük destek gördüklerini aktaran Kumcu, şunları kaydetti:

"Kızım sağ kolunu hiç hareket ettiremiyordu. Ameliyattan sonra bir güç geldi, hareket ettirdi. Sonra yeniden güçsüzleşti. Ege Üniversitesinden bir hocamızdan anne sütüyle ilgili bir öneri geldi. Kesin çözüm mü? Değil. Bir kanıtı var mı? Yok. Ama İsviçre'de de bununla ilgili çalışma yapılmış, biz de bir umut olarak bu yola başladık. İlk başladığımızda çok fazla süt bulamadık, birkaç tanıdığımızdan alabildik. Sosyal medyaya başvurduktan sonra bütün anneler aramaya başladı ve çok fazla telefonda ağlayan, duygularını anlatan anneler oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Nehir'in çok sayıda süt annesi ve süt kardeşi var. Bu çok güzel ve kolay kolay hiçbir çocuğun sahip olamayacağı bir şey. O yüzden annelerimizin ellerinden öpüyoruz."

(Habertürk)