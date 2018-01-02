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Kıvanç Tatlıtuğ adliyede

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kendisinden tahsil ettiği halde vergi borçlarını yatırmayan muhasebecisinden şikayetçi oldu. 3,5 Milyon TL zarara uğradığını belirten Tatlıtuğ bugün savcılığa ifade verecek.

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kendisine kesilen 3,5 Milyon TL vergi cezasını görünce şok oldu. Vergilerini düzenli ödemesine rağmen böyle bir borçla karşı karşıya kalan yakışıklı oyuncu muhasebecisi Erdal D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde Tatlıtuğ’un, aldığı hizmetler ve vergi borçlarını yatırması için farklı tarihlerde yüklü miktarda paralar yatırdığı ancak Erdal D.’nin bu paraların tamamını yatırmadığı belirtildi.
 
MUHASEBECİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
 
Kıvanç Tatıtuğ’un şikayetinin ardından muhasebeci Erdal D. şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen D.’nin ardından savcı Kıvanç Tatlıtuğ’u da ifadeye çağırdı. Bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Kıvanç Tatlıtuğ soruşturma savcısına müşteki sıfatıyla ifade veriyor.

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