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Kız arkadaşını silahla vurup intihar etti

Kayseri'de bir kişi, kız arkadaşını silahla yaraladıktan sonra intihar etti.

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Merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde İlyas Yalçın (28) ile kız arkadaşı M.S. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kuaför dükkanı işleten M.S'nin iş yerine doğru bir süre birlikte yürüyen ikili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Yalçın, yanında bulunan tabancayla önce kız arkadaşına ateş etti, ardından kendini vurdu.

Yaralanan M.S. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı, Yalçın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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