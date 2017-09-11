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Kız çocuğunu taciz etti, vatandaş tarafından feci şekilde dövüldü

Diyarbakır’da küçük yaştaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen bir şahıs, olayı görenler tarafından feci şekilde dövüldü. Zanlının önüne kimliği kondu, paralar yırtılarak üstüne atıldı.

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Olay, Bağlar ilçesi Göçmenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binadan ses duyan vatandaşlar, 39 yaşındaki C.S. isimli şahsın kız çocuğunu taciz ettiğini gördü. Binaya giren vatandaşlar C.S.’yi çıkararak, feci şekilde dövdü. Olay yerine gelen polis ekiplerinin güçlükle vatandaşların elinden aldığı C.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, zanlının bir hafta içinde ikinci kez bu girişimde bulunduğunu belirterek, bugün de bir kızı taciz ederken yakalandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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