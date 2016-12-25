Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kızıl Ordu Korosu'nu Türkiye bu görüntülerle hatırlıyor

Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinden Suriye'nin Lazkiye şehrine giden bir askeri uçak kalkıştan 20 dakika sonra radardan kayboldu. Karadeniz'e düştüğü açıklanan uçakta bulunan yolcuların 65'i Kızıl Ordu Korosu üyelerindendi. Koro, 14 Haziran 2015'te İstanbul'da konser vermişti.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünyanın en büyük ordu korosu olarak gösterilen topluluk, Rusya'nın Soçi kentinden kalktıktan kısa süre sonra düşen uçakta yer alıyordu. Uçakta 64 koro üyesinin olduğu biliniyordu.

Koro 14 Haziran 2015'te İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne almıştı.

2015'teki konserde "Ceddin Deden" marşıyla başlayan topluluk, daha sonra "Ay Akşamdan Işıktır", "Bu Hayat Çekilmez" ve "Onuncu Yıl Marşı" gibi eserleri Türkçe seslendirmişti. Koro'nun İstanbul'da seslendirdiği Türkçe parçalar büyük beğeni toplamıştı.

2008 YILINDA KREMLİN'DE MEHTERAN'LA KARMA KONSER VERMİŞTİ

Koro ilk Türkçe eserlerini 2008 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda İstanbul'dan gelen ve dünyanın en eski ordu askeri bandosu olan Mehteran Takımıyla birlikte "Ceddin Deden" ve "Genç Osman" marşlarını seslendirerek vermişti.

REPERTUARINDA GENİŞ BİR YELPAZEDE ESERLER BULUNUYORDU

"Kızıl” isminin işçi sınıfını temsil ettiği Kızıl Ordu'nun kuruluşunda en etkin birim süvarilerdi.

Repertuarında 2 binden fazla eser bulunan Koro, Rus halk şarkılarından opera aryalarına, pop müzik şarkılarından rock parçalarına kadar geniş bir yelpazede eserler seslendiriyor.

 

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dünyaca Ünlü İngiliz Şarkıcı George Michael Hayatını Kaybetti

Dünyaca Ünlü İngiliz Şarkıcı George Michael Hayatını Kaybetti

CHP'li belediye başkanının twitter hesabı hack'lendi

CHP'li belediye başkanının twitter hesabı hack'lendi

İşte El Bab'a yerleştirilmiş olan patlayıcıların görüntüleri

İşte El Bab'a yerleştirilmiş olan patlayıcıların görüntüleri

Taşların özellikleri şaşkınlık içinde bıraktı

Taşların özellikleri şaşkınlık içinde bıraktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA