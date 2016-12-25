Kızıl Ordu Korosu'nu Türkiye bu görüntülerle hatırlıyor

Dünyanın en büyük ordu korosu olarak gösterilen topluluk, Rusya'nın Soçi kentinden kalktıktan kısa süre sonra düşen uçakta yer alıyordu. Uçakta 64 koro üyesinin olduğu biliniyordu.

Koro 14 Haziran 2015'te İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne almıştı.

2015'teki konserde "Ceddin Deden" marşıyla başlayan topluluk, daha sonra "Ay Akşamdan Işıktır", "Bu Hayat Çekilmez" ve "Onuncu Yıl Marşı" gibi eserleri Türkçe seslendirmişti. Koro'nun İstanbul'da seslendirdiği Türkçe parçalar büyük beğeni toplamıştı.

2008 YILINDA KREMLİN'DE MEHTERAN'LA KARMA KONSER VERMİŞTİ

Koro ilk Türkçe eserlerini 2008 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda İstanbul'dan gelen ve dünyanın en eski ordu askeri bandosu olan Mehteran Takımıyla birlikte "Ceddin Deden" ve "Genç Osman" marşlarını seslendirerek vermişti.

REPERTUARINDA GENİŞ BİR YELPAZEDE ESERLER BULUNUYORDU

"Kızıl” isminin işçi sınıfını temsil ettiği Kızıl Ordu'nun kuruluşunda en etkin birim süvarilerdi.

Repertuarında 2 binden fazla eser bulunan Koro, Rus halk şarkılarından opera aryalarına, pop müzik şarkılarından rock parçalarına kadar geniş bir yelpazede eserler seslendiriyor.