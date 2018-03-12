Kızının ölümüne ilişkin davada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kocaeli'de iki çocuk annesi Hacer Çetindağ'ın, kocasının arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi'nde görülen dava sonrası, Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, yerel mahkeme tarafından sanık Erdal Kaya'ya, "kasten adam öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı.



Ayrıca, 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Hacer Çetindağ'ın eşi Selçuk Çetindağ'a verilen beraat kararını da onadı.



Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini isteyen bu nedenle karara tepki gösteren Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, adliye koridorunda kalp krizi geçirdi. Deniz'e ilk müdahaleyi adliyedeki sağlık personeli ile güvenlik görevlileri yaptı.



Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Şaban Deniz'in cenazesi, ambulansla hastaneye götürüldü.