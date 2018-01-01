KKTC Milli Piyango sonuçları Milli Piyango talihlisi kim 2018 MPİ Yılbaşı çekiliş sonuçları tıkla sorgula

KKTC Milli Piyango sonuçları Milli Piyango talihlisi kim 2018 MPİ Yılbaşı çekiliş sonuçları tıkla sorgulama ekranı haberimizde! Yavru vatan Kıbrıs’ta büyük ikramiye kime isabet etti? KKTC Milli Piyango sonuçlarında kazandıran numaralar hangisi oldu? Yılbaşı Milli Piyango 2018 sonuçlarına göre çeyrek bilet kaça bölünecek? Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı büyük ikramiyesi 61 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletlerden birisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bileti olması kentte büyük heyecan uyandırdı. Şans oyunu tutkunları merakla KKTC Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya devam ediyor. 61,000,000 liralık büyük ikramiye, "9794035" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul olarak açıklandı. Milyonlarca insanın merak ettiği Milli Piyango sonuçları dün akşam belli oldu. Milli Piyango’nun kendisine çıkmasını isteyen adaylar hızlıca millipiyango.gov.tr/ sitesinden sonuçları kontrol etti. İşte merak uyandıran KKTC Milli Piyango sonuçları Milli Piyango talihlisi kim 2018 MPİ Yılbaşı çekiliş sonuçları tıkla sorgulama ekranı ve detaylar star.com.tr.’de!

İŞTE MİLLİ PİYANGO 2018 SONUÇLARI

Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 61 milyon TL isabet eden iller şu şekilde tespit edildi: KKTC, SAMSUN, ANTALYA, İSTANBUL

Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye "2551923" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "9201621", 1 milyon liralık ikramiyenin kazandıran numaraları "8757022" ve 500 bin liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "4136086" oldu.

Çekilişte amorti rakamları ise (4) ve (6) olarak belirlendi.

İşte Milli Piyango'da 60 TL amorti, 500 bin lira, 1 milyon lira, 2 milyon lira, 5 milyon lira ve 10 milyon lira ikramiye kazanan numaralar;

60 TL amorti ikramiye kazanan numaralar: 4 ve 6

500.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 4136086

1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 8757022

2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 9201621

5.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 2551923

10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 0798081

10 bin lira

0610675 0990676 1000157 1369740 1610652 2051210 2087617 2262525 2293208 2584853 2733250 3574299 3772312 3975218 4273214 4340403 4348937 4417526 4819793 4990292 5313664 5464106 5620060 5631897 5668019 5880656 5989089 6495399 6504643 6549948 6646210 6703742 6786126 6899139 6932838 7019561 7164423 7205302 7352394 7398969 8098964 8291080 8425427 8678578 8793261 9037539 9404737 9544938 9690018 9920831

5 bin lira

0048110 0086955 0088392 0108004 0254155 0266553 0297074 0310051 0472709 0585369 0635262 0676255 0681202 0711115 0756441 0997424 1121175 1140659 1229591 1374482 1440802 1824944 2010685 2013173 2041320 2043064 2079885 2241600 2291023 2345210 2497213 2534656 2791964 2895135 2972349 3011554 3142181 3263208 3277234 3295605 3376243 3468125 3513530 3516692 3580976 3812267 4014839 4114514 4560473 4583986 4949223 5000500 5135170 5174909 5182129 5266479 5321435 5362680 5402968 5494410 5740809 5993505 6510365 6521262 6722901 6822691 7030651 7208711 7633119 7661435 7703900 7862719 7871048 7938111 7938900 8061978 8090438 8132225 8220544 8273554 8282257 8500004 8594264 8866232 8951131 9050093 9231102 9284315 9291270 9335327 9410610 9423238 9447315 9702150 9702611 9708413 9718892 9939071 9976850 9996025

3 bin lira

0071786 0151978 0174991 0180219 0194453 0231389 0312261 0392263 0398291 0504824 0507282 0519579 0535683 0658306 0682925 0719437 0722836 0728508 0785254 0878276 0889347 0903010 0955206 0966638 1004291 1103221 1104730 1173734 1190925 1221181 1292837 1296589 1299798 1364951 1370201 1381261 1391633 1430226 1493705 1545105 1548185 1607818 1626721 1639613 1672822 1736105 1780951 1845252 1854322 1904623 1959904 2027451 2038734 2040636 2076278 2192039 2195239 2209756 2260711 2262199 2515020 2556474 2557770 2617550 2639128 2641790 2661217 2719161 2797515 2890009 2941152 2954132 3033854 3043343 3091737 3101042 3129903 3158966 3329346 3363814 3378131 3398448 3407429 3422515 3501228 3508224 3533203 3600444 3670424 3712955 3745025 3758186 3807624 3874626 3900465 3901655 3979499 4017862 4060960 4139622 4195531 4196532 4209253 4234151 4296445 4307689 4352684 4372043 4397435 4401758 4410371 4428279 4491511 4491747 4571079 4621515 4658210 4667602 4679888 4700117 4712826 4729974 4801252 4816405 4835004 4909664 4978426 5227101 5238984 5245621 5293511 5315730 5396991 5398072 5418344 5446931 5460276 5613880 5672566 5688345 5891713 5973138 6134638 6182515 6222555 6458770 6496211 6499213 6525020 6564216 6642023 6756012 6896491 6980382 7029794 7094229 7193620 7356231 7371183 7404318 7423011 7431221 7533173 7675462 7682980 7801839 7818844 7916320 8002306 8062482 8092847 8161791 8236280 8261479 8273115 8304269 8416741 8426960 8568129 8620945 8673828 8881040 8883369 8898025 8927488 8980195 8997032 9021231 9028159 9155173 9192414 9231837 9262914 9286633 9312564 9372301 9511934 9543529 9638817 9695063

MİLLİ PİYANGO TALİHLİSİ NE KADAR VERGİ ÖDEYECEK?

Milli Piyango'nun vergisi 2018 yılındaki tutar üzerinden hesaplanacak. 2018'de %10 olan stopaj tutarı 2019 yılında %20 olarak belirleniyor. Bunun sebebi tahakuk zamanının baz alınıyor olması. Yani ikramiye sahibinin, ikramiyeyi ne zaman alacağının önemi kalmıyor.

Milli Piyango'da ikramiye eğer 4 bin liranın üzerindeyse ikramiyeden %10 vergi alınıyor. Milli Piyango İdaresi vergi kesintisini ikramiye ödemeden önce yapıp vergi dairesine beyan ediyor. Halen mecliste olan torba yasaya göre şuan alınan vergi kesintisi miktarı %10 iken yeni yılda %20'ye çıkıyor. Fakat bu oran yeni yasayla birlikte kabul edilse bile Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişi 31 aralık'ta yapıldığı için Milli Piyango İdaresi'de 31 aralık üzerinden vergiyi Ocak'ta da beyan edecek.

MİLLİ PİYANGO HEYECANI

‘’YA ÇIKARSA’’

Batman’da yaşayan Hacire Demir, pazara satmak için getirdiği yoğurtların bir kovasını Milli Piyango çeyrek biletiyle takas etti. Demir, ilk kez bilet aldığını belirterek, “‘Ya çıkarsa’ deyip, elimdeki son bakraç yoğurdu da çeyrek biletle takas yaptım” dedi.

Batman merkezdeki köy pazarında, yılın son gününde Milli Piyango bileti satan Selahattin Usta (45) ile yoğurt satan Hacire Demir (55) takas usulü alışveriş yaptı. Çeyrek bilet karşılığında Demir’den 5 kiloluk bir kova yoğurt aldığını söyleyen Usta, “Hacire teyzenin çeyrek biletine talih kuşu konarsa beni de unutmayacak. Çeyrek biletleri daha çok köy pazarında sattım. 15 gün içinde 5 bine yakın bilet satışını gerçekleştirdim. Sattığım biletlerin çoğu çeyrekti. Umarım Hacire teyzenin biletine talih kuşu konar” diye konuştu.

‘İLK KEZ MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALDIM’

Batmanlı 12 çocuk annesi Demir ise ilk kez piyango bileti aldığını dile getirerek, “Pazara satmak için getirdiğim yoğurt bakracının sonuncusunu da ‘Ya çıkarsa’ deyip, piyango bileti ile takas ettim. Şansımı deneyeyim, diye ilk kez böyle bir bilet aldım. Biletime büyük ikramiye çıkarsa elbette seyyar satıcıyı da unutmayacağım” dedi.

YILBAŞINDA KAZANAN ÇIKMAZSA NE OLACAK?

Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi verilmiş olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE SON 20 YILDA ÇIKAN NUMARALAR

2016 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2796288

2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160

2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451

2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374

2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149

2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270

2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160

2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924

2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383

2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833

2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345

2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127

2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322

2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202

2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990

2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783

1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891

1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5193773