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Klima hortumunu değiştirmek isterken düşerek öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, klima hortumunu değiştirmeye çalışırken dengesini kaybedip 4'üncü kattan düşen kişi hayatını kaybetti.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Bahariye Mahallesi 1856/1. Sokak'ta ikamet eden 36 yaşındaki Veysel Akgün, evindeki klima cihazının hortumunu değiştirmek için dış cepheye asılı motorun üstüne çıktı.

Klima motorunun üstünde dengesini yitiren Akgün, yere düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Veysel Akgün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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