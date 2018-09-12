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Kocaeli'de 2 kardeşi bıçaklayıp demir çubuklarla dövdüler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Suriye uyruklu 4 kişi, kendi vatandaşları olan 2 kardeşi, bıçaklayıp, keser ve demir çubuklarla dövdü. Ağır yaralanan 2 kardeş, hastanede tedaviye alındı.

  • DHA
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Olay, dün gece Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi 1945/3 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu 4 kişi, aynı ülke vatandaşı olan Cihad Elahmed (20) ile kardeşi Mahmut Elahmed'e (22) keser, bıçak ve demir çubuklarla saldırdı. Elahmed kardeşleri dövüp, bıçaklayan saldırganlar kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
 
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşlerden Cihad Elahmed Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, Mahmut Elahmed ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, olayın nedenini belirlemek ve kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
 

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