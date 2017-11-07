Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kocaeli'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir restoranda çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir restoranda çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir restoranda çalışan E.D. ile müşterilerden Ahmet K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.D, Ahmet K'yi koltuk altından bıçakladı.

Aynı iş yerinde çalışan S.E. de tarafları ayırmak isterken bıçakla hafif yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye götürülen Ahmet K. ve S.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçtığı öne sürülen E.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hız göstergesine giren yılan, sürücüye hayatının şokunu yaşattı

Hız göstergesine giren yılan, sürücüye hayatının şokunu yaşattı

Diriliş Ertuğrul'un patronu dizinin hayranlarına müjdeyi verdi

Diriliş Ertuğrul'un patronu dizinin hayranlarına müjdeyi verdi

Prens Mansur kimdir? O helikopterdeki Suudi Prensi Mansur bin Mukrin'in son görüntüleri ortaya çıktı

Prens Mansur kimdir? O helikopterdeki Suudi Prensi Mansur bin Mukrin'in son görüntüleri ortaya çıktı

Değişimleri hayretler içinde bıraktı

Değişimleri hayretler içinde bıraktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA