Kocaeli'de bir evde çıkan yangında 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye kipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler arasından çıkarılan 1'i engelli 3 çocuğun aralarında olduğu 6 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan E.M., Ş.M., E.K., M.N.K., P.D. ve oğlu E.D. ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastaneye sevk edilen yaralılardan 7 yaşındaki engelli E.D'nin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı, diğer yaralıların ise dumandan etkilendiği bildirildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrasında alevlerin kontrol altına alınarak söndürüldüğü yangında 4 katlı bina ve çatı katı kullanılamaz hale geldi.

İçerideki tüm eşyaların yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.