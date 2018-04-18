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Kocaeli'de bir kadın sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Serpil Ertekin (43) ile imam nikahıyla birlikte  yaşadığı iddia edilen D.G. arasında Yeşilova Mahallesi Aykar Sokağı'ndaki  evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu sırada D.G,  Ertekin'e tabancayla ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.
 
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis  ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerinde cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin  ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
 
Olayın ardından kaçan şüpheli D.G, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube  Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Yuvam Akarca mevkisinde gözaltına  alındı. Zanlı, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Bu arada cinayetin, Ertekin'in 16 yanındaki oğlunun yanında işlendiği  belirtildi. Olayı öğrenerek eve gelen Ertekin'in yakınları ise gözyaşı döktü.

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