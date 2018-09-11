Kocaeli'de dinlenme tesisinde bir Çekya vatandaşının cesedi bulundu

Olay, TEM yolu Körfez ilçesi geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde çimlerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören tesis çalışanları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, bu kişinin öldüğünü belirledi. Polis, cesedin Çekya vatandaşı Rumeys Kantae’ye ait olduğunu saptadı. Dinlenme tesisinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, cesedin bir araçla getirilip bırakıldığını tespit etti.

Vücudunda darp ve yara izi olmadığı belirtilen Kantae’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Körfez Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.

Polis, Kantae’nin cesedini bırakıp kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.