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Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Başiskele Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan atık yağ ve kimyasal geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Depolama bölümündeki plastik malzemelerin tutuşması sonucu çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında fabrika içinde bulunan işçiler tahliye edilirken, tesiste hasar meydana geldi. 

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