Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Alınan bilgiye göre, Başiskele Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan atık yağ ve kimyasal geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Depolama bölümündeki plastik malzemelerin tutuşması sonucu çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında fabrika içinde bulunan işçiler tahliye edilirken, tesiste hasar meydana geldi.