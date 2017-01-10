Öğrenciler, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisinde olan Kocaeli'de yarın okullar tatil mi, Kocaeli Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı? sorularına cevap arıyor. 4 gündür tatil yapan öğrenciler, yarın da okulların tatil olması umuduyla İnternette araştırmalarına devam ediyor. Yurdun bir bölümünde etkili olan kar yağışı il genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çarşamba günün istanbul'da tatil edilmesi Kocaelili öğrencilerin de tatil beklentisine girmesine neden oldu.

KOCAELİ'DE 11 OCAK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL DEĞİL

Kocaeli Valiliği'nden okulların tatil olduğuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

KOCAELİ'DE 10 OCAK SALI OKULLAR TATİL

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının ve buzlanmanın etkili olmaya devam edeceği öngörüldüğünden, il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (Özel Rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

KOCAELİ'DE 9 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu bugün (9 Ocak Pazartesi) il genelinde okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimizde 9 Ocak günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir" diye açıklamada bulundu. Vali Güzeloğlu ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli olduğunu bildirdi.