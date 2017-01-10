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Kocaeli'de yarın okullar tatil mi?

Kocaeli'de 4 gündür tatil yapan öğrenciler 11 Ocak Çarşamba da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.

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Öğrenciler, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisinde olan Kocaeli'de yarın okullar tatil mi, Kocaeli Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı? sorularına cevap arıyor. 4 gündür tatil yapan öğrenciler, yarın da okulların tatil olması umuduyla İnternette araştırmalarına devam ediyor. Yurdun bir bölümünde etkili olan kar yağışı il genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çarşamba günün istanbul'da tatil edilmesi Kocaelili öğrencilerin de tatil beklentisine girmesine neden oldu.
 
KOCAELİ'DE 11 OCAK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL DEĞİL
Kocaeli Valiliği'nden okulların tatil olduğuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
 

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KOCAELİ'DE 10 OCAK SALI OKULLAR TATİL
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının ve buzlanmanın etkili olmaya devam edeceği öngörüldüğünden, il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (Özel Rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.
 
KOCAELİ'DE 9 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu bugün (9 Ocak Pazartesi) il genelinde okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimizde 9 Ocak günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir" diye açıklamada bulundu. Vali Güzeloğlu ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli olduğunu bildirdi.
 

Yorumlar

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Musa altay10.01.2017 21:57
Vali amca okullari tatil et
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Yusuf10.01.2017 20:39
Lütfen tatil olmasin
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hamza10.01.2017 20:37
Sayın valim hava çok soğuk lütfen kar tatili yapın çok isterim
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Emirhan10.01.2017 20:32
Vali bey lütfen cumaya kadar tatil olsun
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tALHA10.01.2017 20:06
VALİ BEY LÜTFEN OKULLAR TATİL OLSUN !!!! ÇOOOK İSTERİMMM
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yakup eren10.01.2017 20:05
sayın valimiz lütfen kar tatili cumaya kadar olsun yada perşenbeye kadar
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Kerem10.01.2017 20:03
Sayın vali bey lütfen tatil yapın çarşamba günü cünkü yerler full buz bügün düstüm elim yirtildi
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Songül yazgan10.01.2017 19:59
Kocaelide yarin okul tatilmi Rica edebilirsiniz .
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Öğrenci10.01.2017 19:49
Vali amca tatil yapar mısın? Yerler cok kaygan
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baran10.01.2017 18:22
Sayın vali lütfen Kocaalide çarşamba günü okulları tatil ein
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