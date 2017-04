Özel arazide kesilmiş at ve eşek kafaları bulundu Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan bir Hayvanat Bahçesine ait olduğu iddia edilen bir arazinin içerisinde at ve eşek kesimi yapıldığı ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Arazide at ve eşek kafaları bulundu.