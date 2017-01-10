Kocaeli'de yarın 11 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği son dakika açıklaması
Kocaeli'de 4 gündür tatil yapan öğrenciler yarın da (11 Ocak Çarşamba) okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Kar yağışının devam ettiği kentte öğrenci ve velileri Kocaeli Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasını bekliyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yarın ilde karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. İşte kar tatiliyle ilgili Valilik açıklamaları ve Kocaeli hava durumu.
Öğrenciler, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisinde olan Kocaeli'de yarın okullar tatil mi, Kocaeli Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı? sorularına cevap arıyor. 4 gündür tatil yapan öğrenciler, yarın da okulların tatil olması umuduyla İnternette araştırmalarına devam ediyor. Yurdun bir bölümünde etkili olan kar yağışı il genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çarşamba günün istanbul'da tatil edilmesi Kocaelili öğrencilerin de tatil beklentisine girmesine neden oldu.
KOCAELİ'DE YARIN (11 OCAK ÇARŞAMBA) OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli Valiliği'nden henüz okulların tatil olduğuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir tatil açıklaması yapıldığında haberimizden son bilgilere ulaşabileceksiniz.
KOCAELİ ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN...
KOCAELİ'DE 10 OCAK SALI OKULLAR TATİL
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının ve buzlanmanın etkili olmaya devam edeceği öngörüldüğünden, il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (Özel Rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.
KOCAELİ'DE 9 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu bugün (9 Ocak Pazartesi) il genelinde okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimizde 9 Ocak günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir" diye açıklamada bulundu. Vali Güzeloğlu ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli olduğunu bildirdi.
KOCAELİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU
YURTTA HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolunun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
YURTTA 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU
KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 3°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu
ANKARA °C, -1°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
BURSA °C, 3°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, -2°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneybatı ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
İZMİR °C, 5°C Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yağmura döneceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 12°C Çok bulutlu , öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 11°C Çok bulutlu ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, -2°C Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -2°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu
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