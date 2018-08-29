Kocaeli'nde bir kişi kendini iple asarak intihar etti
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Necdet Benek iş yerinde kendini iple asarak intihar etti.
- DHA
Derince Çenedağ Mahallesi İstiklal Caddesi'nde alüminyum doğrama firması bulunan Necdet Benek'ten haber alamayan yakınları, iş yerine gitti. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, kapıyı açarak içeri girdiğinde Necdet Benek'in ipe asılı cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Necdet Benek'in cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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