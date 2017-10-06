Kokudan duramadılar! Cenaze namazı sokakta kılındı

RİZEnin Çayeli İlçesinde deniz kıyısında bulunan erkek cesedinin sırrı çözüldü. Cesedin, 16 Ağustos tarihinde sel sularına kapılarak kaybolan 49 yaşındaki Mehmet Küçüksarı'ya ait olduğu belirlendi.

Çayeli İlçesi Derecik Köyü'nde 16 Ağustos tarihinde gece çalıştığı çay fabrikasına gitmek için otomobiliyle evden çıkan Mehmet Küçüksarı'dan haber alamayan yakınları bölgede arama çalışması başlatmıştı. Otomobili dere kenarında kapısı açık halde bulunan Küçüksarı'nın gömleği ve pantolonu da dere yatağında bulundu. Gece heyelan nedeniyle kapanan yolu açmaya çalıştığı sırada sel sularına kapıldığı sanılan Küçüksarı için AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekibinin arama çalışması sonuç vermedi.

Çayeli İlçesinde geçen hafta yaşanan sel afeti sonrası Taşhane Mahallesinde deniz kıyısında bir erkek cesedi bulundu. Tanınmayacak haldeki ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ailesinden alınan doku örneklerinin karşılaştırıldığı cesedin Mehmet Küçüksarıya ait olduğu belirlendi.

CENAZE NAMAZI SOKAKTA KILINDI

Rizenin Çayeli İlçesinde selde kaybolduktan 49 gün sonra bulunan ve cesedi üzerinde yapılan doku testi ile kimliği belirlenebilen Mehmet Küçüksarı için ikindi vakti Sahil Camii önündeki sokakta cenaze namazı kılındı. Tabutun içinde bulunduğu cenaze aracı, uzun süre sonra bulunan cenazeden yayılan koku nedeniyle, cami önündeki sokağa geldi. Cenaze namazı da bu sokakta kılındı. Yakınları ve vatandaşların katıldığı namazın ardından Küçüksarının cenazesi Derecik Köyünde toprağa verildi.

Mehmet Küçüksarının amcasının oğlu Sadık Çelik, Kaybolunca çok üzülmüştük. Cesedini aradık ama bulamadık. Cesedi son selde denize sürüklenmiş halde bulundu. Şimdi buruk bir sevinç yaşıyoruz. En azından mezarının yerini bileceğiz dedi.