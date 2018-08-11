Kolları olmayan zanlı araç kullanırken yakalandı Kırklareli'ndeki denetimler sırasında durdurulan ve iki kolu olmadan araç kullandığı görülen sürücünün, çeşitli suçlardan arandığı, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin iki yıl önce kablo hırsızlığı yaptığı esnada elektrik akımına kapılması sonucu yaralandığı, kollarının dirseklerden itibaren kesildiği öğrenildi.