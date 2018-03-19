Komşusu kabusu oldu: Artık seçimini yap, kocandan ayrıl KIRKLARELİ'nde jandarmaya başvuran S.A. adlı kadın, komşusu E.Ö.’nün evinin bahçesinde kafasına tabanca dayayıp, 'Artık seçimini yap, kocandan ayrıl' diyerek kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.